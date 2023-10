Glauchau: Kein Schönheitspreis, aber drei Zähler

Die Landesliga-Fußballer des VfB Empor haben mit dem 1:0 gegen Neugersdorf ihren vierten Punktspielsieg in Folge eingefahren. Es waren besonders wertvolle drei Punkte.

Fast heimlich, still und leise arbeiten sie sich in der Tabelle der Fußball-Landesliga immer weiter nach oben. Am Sonntag zeigten die Spieler des VfB Empor Glauchau beim 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf, dass sie auch mal dreckig gewinnen können. Denn die Partie im Sportpark an der Meeraner Straße war...