Glauchauer Schachclub: Was der neue Mannschaftsleiter einst auf die „harte Tour“ lernte

Die Bretter, die die Welt bedeuten, haben bei Lutz Köhler 64 Felder. Seit fast 40 Jahren spielt er bereits für den GSC – und hat für den Nachwuchs einen wichtigen Tipp parat.

Es ist der 5. Februar 1987 im Glauchauer Spinnstoffwerk. An diesem Tag gewinnt Raj Tischbierek die DDR-Einzelmeisterschaft im Schach – der erste Titel des heutigen Großmeisters. Lutz Köhler befindet sich damals unter den Zuschauern und ist begeistert. „Da wurden Züge gemacht, die ich mir einfach nicht vorstellen konnte“, erinnert sich der... Es ist der 5. Februar 1987 im Glauchauer Spinnstoffwerk. An diesem Tag gewinnt Raj Tischbierek die DDR-Einzelmeisterschaft im Schach – der erste Titel des heutigen Großmeisters. Lutz Köhler befindet sich damals unter den Zuschauern und ist begeistert. „Da wurden Züge gemacht, die ich mir einfach nicht vorstellen konnte“, erinnert sich der...