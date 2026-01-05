Hallenfußball: Jüngste Mülsener sorgen beim alljährlichen Benefizturnier für Furore

Bei der Hallenturnierserie des SV Blau-Gelb kamen zum 24. Mal Mannschaften aus der Region für den guten Zweck zusammen. Anders als im Vorjahr gab es für das Gastgeber Goldmedaillen zu bejubeln.

Bereits zum 24. Mal stand die Glückauf-Sporthalle in Mülsen St. Jacob traditionell kurz nach dem Jahreswechsel ganz im Zeichen des guten Zwecks. Nicht nur, weil der austragende SV Blau-Gelb beim Benefiz-for-Kids-Turnier gleich zwei Goldmedaillen zu Hause behielt, war es für alle Beteiligten ein rundum gelungenes Wochenende. „Es waren tolle... Bereits zum 24. Mal stand die Glückauf-Sporthalle in Mülsen St. Jacob traditionell kurz nach dem Jahreswechsel ganz im Zeichen des guten Zwecks. Nicht nur, weil der austragende SV Blau-Gelb beim Benefiz-for-Kids-Turnier gleich zwei Goldmedaillen zu Hause behielt, war es für alle Beteiligten ein rundum gelungenes Wochenende. „Es waren tolle...