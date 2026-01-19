MENÜ
Über einen erfolgreichen Start in die Rückrunde freute sich am Sonntag der BSV Sachsen Zwickau II.
Über einen erfolgreichen Start in die Rückrunde freute sich am Sonntag der BSV Sachsen Zwickau II. Bild: Marko Unger
Zwickau
Handball: BSV Sachsen Zwickau II behält beim verspäteten Rückrundenstart die Nerven
Redakteur
Von Anika Zimny
0:00 Anhören

Nach dem Ausfall des Heimspiels vor einer Woche legten die Zwickauerinnen beim SV 04 Oberlosa los wie die Feuerwehr. Die Spannung am Ende fehlte hingegen beim Spiel der HSG Langenhessen/Crimmitschau.

Die Oberliga-Handballerinnen aus Westsachsen fühlen sich als Tabellennachbarn offensichtlich wohl. Am Wochenende tauschten der BSV Sachsen Zwickau II und die HSG Langenhessen/Crimmitschau allerdings die Plätze, weil es auswärts nur für eines der beiden Teams wirklich rund lief – und das war die zweite Mannschaft des Zwickauer...
