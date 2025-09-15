Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Handball: HSG Langenhessen/Crimmitschau krönt starken Saisonstart mit Derbysieg gegen den BSV Sachsen Zwickau II

In dieser Szene hat Ella Klemm (rechts) zwar Nena Mühlmann gut im Griff, insgesamt aber setzte sich die HSG Langenhessen/Crimmitschau zu oft gegen die Abwehr des BSV II durch.
In dieser Szene hat Ella Klemm (rechts) zwar Nena Mühlmann gut im Griff, insgesamt aber setzte sich die HSG Langenhessen/Crimmitschau zu oft gegen die Abwehr des BSV II durch. Bild: Ralf Wendland
Werdau
Handball: HSG Langenhessen/Crimmitschau krönt starken Saisonstart mit Derbysieg gegen den BSV Sachsen Zwickau II
Redakteur
Von Anika Zimny
Die Punkte im Duell gegen ihren Ex-Verein hatte HSG-Trainerin Corina Cupcea nicht erwartet. Warum sie trotzdem nicht in Euphorie verfällt und wie ihre Gegenüber die Partie einschätzt.

Die Stimmung auf den Rängen, sie war am späten Sonntagnachmittag im Koberbachzentrum Langenhessen absolut derbywürdig. Über weite Strecken des Duells zwischen den Oberliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau und des BSV Sachsen Zwickau II sorgten die Anhänger beider Mannschaften für ordentlich Lautstärke auf den Rängen. Dem...
13:44 Uhr
2 min.
Autokauf: So geht die Bezahlung am sichersten
Online-Autokauf: Ein sicherer Zahlungsprozess kann vor Betrug und Fehlkäufen schützen.
Beim Autokauf oder -verkauf geht es meist um hohe Summen. Wer sichergehen will, dass da nichts schiefgeht, sollte sich vor allem bei der Zahlungsmethode Gedanken machen.
26.08.2025
3 min.
Handball: Woran sich die Trainerin der HSG Langenhessen/Crimmitschau auch nach fünf Jahren nicht gewöhnt hat
Corina Cupcea ist seit fünf Jahren Trainerin bei der HSG Langenhessen/Crimmitschau.
In der Oberliga Sachsen kommt es in der neuen Saison zu einem besonderen Duell für den Vorjahresaufsteiger. Das spielt für Corina Cupcea sportlich aber kaum eine Rolle vor dem Saisonstart am Samstag.
Anika Zimny
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
08.09.2025
2 min.
Jubel bei der HSG Langenhessen/Crimmitschau: Handballerinnen gewinnen in der Oberliga auch ihr zweites Saisonspiel
Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel war die Freude bei der HSG Langenhessen/Crimmitschau am Samstagabend groß.
So richtig deutlich wurde es beim 32:26-Erfolg gegen die SG Klotzsche erst in der Schlussphase. Dabei kam der Heimsieg gleich aus zweierlei Gründen genau zum richtigen Zeitpunkt.
Monty Gräßler
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
Mehr Artikel