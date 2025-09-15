Handball: HSG Langenhessen/Crimmitschau krönt starken Saisonstart mit Derbysieg gegen den BSV Sachsen Zwickau II

Die Punkte im Duell gegen ihren Ex-Verein hatte HSG-Trainerin Corina Cupcea nicht erwartet. Warum sie trotzdem nicht in Euphorie verfällt und wie ihre Gegenüber die Partie einschätzt.

Die Stimmung auf den Rängen, sie war am späten Sonntagnachmittag im Koberbachzentrum Langenhessen absolut derbywürdig. Über weite Strecken des Duells zwischen den Oberliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau und des BSV Sachsen Zwickau II sorgten die Anhänger beider Mannschaften für ordentlich Lautstärke auf den Rängen. Dem... Die Stimmung auf den Rängen, sie war am späten Sonntagnachmittag im Koberbachzentrum Langenhessen absolut derbywürdig. Über weite Strecken des Duells zwischen den Oberliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau und des BSV Sachsen Zwickau II sorgten die Anhänger beider Mannschaften für ordentlich Lautstärke auf den Rängen. Dem...