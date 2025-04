Handball: HSG Sachsenring tankt mit Sieg Selbstvertrauen für das Pokalfinale

In der Regionsoberliga haben die Westsächsinnen am letzten Spieltag gegen die USG Chemnitz gewonnen. Nun wartet noch ein Highlight auf die Mannschaft.

Die Handballerinnen der HSG Sachsenring haben die Platzierungsrunde in der Regionsoberliga mit einen Sieg beendet. Am letzten Spieltag wurde in der Heimpartie in Lichtenstein gegen die USG Chemnitz mit 25:20 gewonnen. Grundlage für den Erfolg war die starke Defensive, zu der nach einem 11:11 zur Pause auch noch eine verbesserte Angriffsleistung...