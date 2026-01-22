MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Handball, Oberliga: Warum sich beim Derby des BSV Sachsen Zwickau II gegen Langenhessen der Gegner bestens in der Halle auskennt

Ein besonderes Derby steht am Samstag in der Handball-Oberliga an.
Ein besonderes Derby steht am Samstag in der Handball-Oberliga an. Bild: Symbolbild: Dziurek - stock.adobe.com
Ein besonderes Derby steht am Samstag in der Handball-Oberliga an.
Ein besonderes Derby steht am Samstag in der Handball-Oberliga an. Bild: Symbolbild: Dziurek - stock.adobe.com
Zwickau
Handball, Oberliga: Warum sich beim Derby des BSV Sachsen Zwickau II gegen Langenhessen der Gegner bestens in der Halle auskennt
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Partie am Samstag zieht ihren Reiz nicht nur aus der räumlichen Nähe und der Tabellenkonstellation. Es ist für zahlreiche Spielerinnen auch eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

Die Tabellenkonstellation in der Handball-Oberliga der Frauen würde am Samstag allein genug Spannung bieten. Immerhin erwartet der BSV Sachsen Zwickau II ab 14.30 Uhr als Fünfter das einen Zähler dahinter auf Rang 6 stehende Team der HSG Langenhessen/Crimmitschau in der Sporthalle Neuplanitz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:15 Uhr
3 min.
Handball: BSV Sachsen Zwickau II behält beim verspäteten Rückrundenstart die Nerven
Über einen erfolgreichen Start in die Rückrunde freute sich am Sonntag der BSV Sachsen Zwickau II.
Nach dem Ausfall des Heimspiels vor einer Woche legten die Zwickauerinnen beim SV 04 Oberlosa los wie die Feuerwehr. Die Spannung am Ende fehlte hingegen beim Spiel der HSG Langenhessen/Crimmitschau.
Anika Zimny
13.01.2026
1 min.
Handball: Langenhessen/Crimmitschau im Derby klar vorn – BSV Sachsen II in der Warteschleife
Mit einem Sieg ist die HSG Langenhessen/Crimmitschau ins Jahr gestartet.
Zum Jahresauftakt in der Oberliga Sachsen war am Wochenende kurzfristig nur ein Team der Region gefordert. Warum die Partie der Zwickauerinnen ausfiel.
Anika Zimny
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
20:20 Uhr
2 min.
Prinz Harry fordert von Trump Respekt für Nato-Verbündete
Der britische Prinz Harry verlangt Respekt für die Opfer der Nato-Verbündeten im Afghanistan-Einsatz. (Archivfoto)
Der US-Präsident löst mit geringschätzigen Äußerungen über den Beitrag anderer Nato-Staaten Ärger bei Verbündeten aus. Der wohl berühmteste Afghanistan-Veteran will das nicht auf sich sitzen lassen.
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel