Handball, Oberliga: Warum sich beim Derby des BSV Sachsen Zwickau II gegen Langenhessen der Gegner bestens in der Halle auskennt

Zwickau
Die Partie am Samstag zieht ihren Reiz nicht nur aus der räumlichen Nähe und der Tabellenkonstellation. Es ist für zahlreiche Spielerinnen auch eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.
Die Tabellenkonstellation in der Handball-Oberliga der Frauen würde am Samstag allein genug Spannung bieten. Immerhin erwartet der BSV Sachsen Zwickau II ab 14.30 Uhr als Fünfter das einen Zähler dahinter auf Rang 6 stehende Team der HSG Langenhessen/Crimmitschau in der Sporthalle Neuplanitz.
