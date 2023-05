Hat der BSV Sachsen Zwickau ein Siebenmeter-Problem?

Die 27:28-Niederlage des BSV Sachsen Zwickau gegen den Buxtehuder SV war in mehrfacher Hinsicht bitter. Einerseits verspielte die Mannschaft am Samstagabend in der Handball-Bundesliga einen 22:19-Vorsprung (48.). Dazu kamen zwei verworfene Siebenmeter in der Schlussphase. Während Lara Seidel (54.) und Hannele Nilsson (58.) jeweils an der...