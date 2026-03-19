HC Glauchau/Meerane: Abstiegskampf mit Personalsorgen auf den Außenbahnen

Glauchau
In der Handball-Regionalliga hat die Mannschaft aus Glauchau und Meerane zuletzt gegen direkte Kontrahenten verloren. Am Samstag folgt das nächste Kellerduell. Was Trainer Oliver Pflug fordert.
Die jüngsten Niederlagen in den Derbys gegen Freiberg und in Plauen lassen beim Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane die Alarmglocken schrillen. Die Mannschaft um Kapitän Sebastian Poppitz steckt mitten im Abstiegskampf. „Wir müssen die Tabellensituation ausblenden, nur noch von Spiel zu Spiel denken“, sagt Trainer Oliver Pflug vor...
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