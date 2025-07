HC Glauchau/Meerane geht mit drei Neuzugängen in den Testspielkracher gegen den EHV Aue

Der Handball-Regionalligist hat einen erfahrenen Rückraumspieler verpflichtet. Auch der neue Linksaußen hat schon 3. Liga gespielt. Die Fans können sich am Donnerstagabend selbst ein Bild machen.

Das erste Vorbereitungsspiel des HC Glauchau/Meerane für die neue Saison in der Handball-Regionalliga hat es am Donnerstagabend gleich doppelt in sich: Zum einen ist 19 Uhr mit dem EHV Aue ein Drittligist in der Sachsenlandhalle zu Gast. Nicht weniger interessant dürfte für die westsächsischen Handball-Fans jedoch die Tatsache sein, dass...