HC Glauchau/Meerane: Heimsieg-Hattrick auf Landes- und Regionsebene

In der Freiberger-Halle gab es für die Handballerinnen und Handballer viel zu feiern. Zum Auftakt gab es einen Derby-Sieg – und das nicht zum ersten Mal in der Saison.

Zwei Wochen nach dem doppelten Derby-Sieg in der Handball-Verbandsliga gegen den HC Fraureuth konnten die Fans des HC Glauchau/Meerane in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle in Meerane erneut einen Erfolg in einem Nachbarschaftsduell feiern. Diesmal zeichnete sich die zweite Frauenmannschaft in der Regionsoberliga dafür verantwortlich – und leitete...