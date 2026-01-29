MENÜ
Der HC Glauchau/Meerane spielt am Sonntag in Bad Blankenburg. Bild: IMAGO/Eibner
Der HC Glauchau/Meerane spielt am Sonntag in Bad Blankenburg. Bild: IMAGO/Eibner
Glauchau
HC Glauchau/Meerane: Warum sich das Trainer-Duo nach der Heimpleite für Selbstkritik entscheidet
Redakteur
Von Holger Frenzel
In der Handball-Regionalliga folgt für den HC am Sonntag ein Auswärtsspiel in Bad Blankenburg. Zeigen die Westsachsen trotz Personalsorgen eine Reaktion?

Selbstkritik ist von den Übungsleitern des Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane zu hören. Trainer David Kylisek und Co-Trainer Oliver Pflug haben die 28:30-Heimpleite gegen den SV Oebisfelde nicht nur mit dem Team ausgewertet. „Wir haben – auch nach einem Blick auf das Video – viel über unsere Entscheidung auf der Bank...
