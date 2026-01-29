HC Glauchau/Meerane: Warum sich das Trainer-Duo nach der Heimpleite für Selbstkritik entscheidet

Glauchau
In der Handball-Regionalliga folgt für den HC am Sonntag ein Auswärtsspiel in Bad Blankenburg. Zeigen die Westsachsen trotz Personalsorgen eine Reaktion?
Selbstkritik ist von den Übungsleitern des Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane zu hören. Trainer David Kylisek und Co-Trainer Oliver Pflug haben die 28:30-Heimpleite gegen den SV Oebisfelde nicht nur mit dem Team ausgewertet. „Wir haben – auch nach einem Blick auf das Video – viel über unsere Entscheidung auf der Bank...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.