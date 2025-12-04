Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wegen einer Sperre braucht HOT 05 Futsal (hier mit Maksym Pochebut links im Bild) den unangenehmen Gegenspieler Lucas Kruel (rechts) am Samstag nicht fürchten.
Wegen einer Sperre braucht HOT 05 Futsal (hier mit Maksym Pochebut links im Bild) den unangenehmen Gegenspieler Lucas Kruel (rechts) am Samstag nicht fürchten. Bild: Andreas Kretschel
Wegen einer Sperre braucht HOT 05 Futsal (hier mit Maksym Pochebut links im Bild) den unangenehmen Gegenspieler Lucas Kruel (rechts) am Samstag nicht fürchten.
Wegen einer Sperre braucht HOT 05 Futsal (hier mit Maksym Pochebut links im Bild) den unangenehmen Gegenspieler Lucas Kruel (rechts) am Samstag nicht fürchten. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
HOT 05: Ein Kampfspiel gegen Jahn Regensburg mit Ansage?
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Futsal-Bundesligist aus Hohenstein-Ernstthal startet mit einem Heimspiel in die Rückrunde. Gegen die Bayern ging es schon oft heiß her – doch der „Stimmungsmacher“ steht nur an der Seitenlinie.

Hitzige Spiele mit viel Diskussionsstoff gab es schon oft zwischen HOT 05 Futsal und Jahn Regensburg, denn die Duelle haben eine lange Geschichte. Sie begann 2017 mit dem 7:4-Sieg der Regensburger gegen Hohenstein-Ernstthal im Endspiel um die deutsche Meisterschaft, das damals in der Zwickauer Stadthalle ausgetragen wurde. Dagegen gewannen die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
2 min.
Futsal-Bundesliga: Guter Start beschert Hohenstein-Ernstthal ein lockeres Spiel in Köln
Die Partie in Kön wurde für HOT 05 Futsal zur entspannten Angelegenheit.
Beim 5:3 im Hinspiel gegen die Futsal Panthers patzte die Defensive von HOT 05 hin und wieder. Beim zweiten Aufeinandertreffen hatten die Westsachsen jetzt weniger Mühe als erwartet.
Markus Pfeifer
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
13:08 Uhr
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
23.11.2025
3 min.
Futsal-Bundesliga: Welches Lob der Co-Trainer der Nationalmannschaft an HOT 05 aussprach
Taras Onufrak (im Zweikampf rechts) machte für HOT 05 mit zwei Treffern den Sieg gegen Berlin sicher.
Die Hohenstein-Ernstthaler haben in ihrem 100. Bundesliga-Spiel den 73. Sieg gefeiert. Beim 4:1-Sieg gegen Liria Berlin ließen sie sich nicht aus der Ruhe bringen.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel