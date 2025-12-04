HOT 05: Ein Kampfspiel gegen Jahn Regensburg mit Ansage?

Der Futsal-Bundesligist aus Hohenstein-Ernstthal startet mit einem Heimspiel in die Rückrunde. Gegen die Bayern ging es schon oft heiß her – doch der „Stimmungsmacher“ steht nur an der Seitenlinie.

Hitzige Spiele mit viel Diskussionsstoff gab es schon oft zwischen HOT 05 Futsal und Jahn Regensburg, denn die Duelle haben eine lange Geschichte. Sie begann 2017 mit dem 7:4-Sieg der Regensburger gegen Hohenstein-Ernstthal im Endspiel um die deutsche Meisterschaft, das damals in der Zwickauer Stadthalle ausgetragen wurde. Dagegen gewannen die... Hitzige Spiele mit viel Diskussionsstoff gab es schon oft zwischen HOT 05 Futsal und Jahn Regensburg, denn die Duelle haben eine lange Geschichte. Sie begann 2017 mit dem 7:4-Sieg der Regensburger gegen Hohenstein-Ernstthal im Endspiel um die deutsche Meisterschaft, das damals in der Zwickauer Stadthalle ausgetragen wurde. Dagegen gewannen die...