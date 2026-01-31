MENÜ
Hohenstein-Ernstthal
HOT-Teams mit Testspielen
Von Markus Pfeifer
Die Futsalteams aus Hohenstein-Ernstthal nutzen die Länderspielpause für Testpartien. Die Bundesligamannschaft tut dies international.

In der Pause, die aufgrund der Futsal-Europameisterschaft derzeit in der Bundesliga ist, testen die Teams von HOT 05 Futsal. Am Montag, 2. Februar, spielt das U-23-Team ab 18.15 Uhr gegen die Auswahl des Futsal-Stützpunktes Jena, um gut gerüstet ins erste Playoff-Halbfinale der Regionalliga am 8. Februar in Berlin bei Eintracht Südring zu...
