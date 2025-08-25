Jubel beim FSV Zwickau: A-Jugend startet mit Heimsieg in die neue Saison

Die U-19-Fußballer haben beim 3:0 in der Landesliga gegen Dresden Striesen früh die Weichen gestellt. Was dem Trainer am Sonntag besonders gut gefallen hat und wo er noch Reserven sieht.

Die Blitzstarter haben erneut zugeschlagen: War die A-Jugend des FSV Zwickau im Sachsenpokalspiel bei Lok Zwickau vor einer Woche bereits in der ersten Minute in Führung gegangen, so fiel das 1:0 im ersten Punktspiel am Sonntag zwar „erst" nach vier Minuten. Dafür legten die „Jungen Schwäne" auf dem Bürgerschacht-Sportplatz im...