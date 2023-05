Jubel über Finaleinzug und Heimspiel

HOT 05 Futsal aus Hohenstein-Ernstthal ist wieder im Endspiel

Hohenstein-Ernstthal. Futsal-Bundesligist HOT 05 Futsal kann doppelt jubeln. Das Team aus Hohenstein-Ernstthal, das zur deutschen Futsal-Elite gehört, schaffte am Sonnabend mit einem 4:0-Sieg gegen den TSV Weilimdorf aus Stuttgart den Einzug ins Finale der Deutschen Meisterschaft. Da sich im zweiten Halbfinale Jahn Regensburg gegen den Favoriten Stuttgarter FC durchsetzen konnte, findet das Endspiel am Pfingstmontag in Hohenstein-Ernstthal statt. Anpfiff im Hot-Sportzentrum soll 16 Uhr sein.

Nach dem 2:2 im Hinspiel ließen die Hohenstein-Ernstthaler im Rückspiel gegen Weilimdorf nichts anbrennen. Schon in der ersten Minute erzielte Kapitän Christopher Wittig die 1:0-Führung. In der 14. Minute erhöhte Diego Fogaca zum 2:0, mit dem es auch in die Pause ging. Ein Eigentor der Gäste (25.) und der zweite Treffer von Fogaca zum 4:0 (30.) sorgten für die Entscheidung vor 455 Zuschauern. "Wir hatten uns sehr gut auf den Gegner vorbereitet", sagt Yevgen Ryvkin, ukrainischer Trainer der Hohenstein-Ernstthaler, nach dem klaren Sieg gegen einen Rivalen, der sich bisher stets auf Augenhöhe mit HOT 05 Futsal präsentierte hatte.