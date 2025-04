Judo: Werdauer und Crimmitschauer mit Licht und Schatten beim Start in den Ligabetrieb

In Chemnitz und Leipzig sind der Nachwuchs sowie die Frauen am Wochenende im Team auf die Matte gegangen. Was die Mannschaften für den zweiten Kampftag schon jetzt mitnehmen.

Noch Luft nach oben hat die gemeinsame Mannschaft des JSV Werdau und JC Crimmitschau in der Kinderliga der Altersklasse U 11 im Judo. Zum Saisonstart am vergangenen Samstag in Chemnitz standen für die Talente aus Westsachsen in vier Kämpfen am Ende ein Sieg sowie drei Niederlagen zu Buche. Während gegen die starke Konkurrenz des Chemnitzer PSC...