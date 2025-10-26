Kegeln: TSV 90 Zwickau setzt sich mit dem vierten Sieg im fünften Spiel in der Bundesliga-Spitzengruppe fest

Vor der Saison rückte der Aufsteiger aus Westsachsen den Klassenerhalt in den Fokus. Jetzt ist er plötzlich im Topspiel des deutschen Oberhauses einer der Protagonisten.

So ganz können es die Bundesliga-Kegler des TSV 90 Zwickau vermutlich selbst nicht glauben. Doch die Tabelle des deutschen Oberhauses spricht nach dem fünften Spieltag eine klare Sprache: Mit dem 6:2-Heimerfolg am Samstag gegen Olympia Mörfelden und damit dem vierten Sieg im fünften Spiel hat sich der Aufsteiger aus Westsachsen vorerst auf...