Regionale Nachrichten und News
Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Kegeln: TSV 90 Zwickau setzt sich mit dem vierten Sieg im fünften Spiel in der Bundesliga-Spitzengruppe fest
Redakteur
Von Anika Zimny
Vor der Saison rückte der Aufsteiger aus Westsachsen den Klassenerhalt in den Fokus. Jetzt ist er plötzlich im Topspiel des deutschen Oberhauses einer der Protagonisten.

So ganz können es die Bundesliga-Kegler des TSV 90 Zwickau vermutlich selbst nicht glauben. Doch die Tabelle des deutschen Oberhauses spricht nach dem fünften Spieltag eine klare Sprache: Mit dem 6:2-Heimerfolg am Samstag gegen Olympia Mörfelden und damit dem vierten Sieg im fünften Spiel hat sich der Aufsteiger aus Westsachsen vorerst auf...
29.10.2025
Bilder des Tages vom 28.10.2025
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
12.10.2025
Zwickau mischt die Bundesliga auf: Kegler des TSV 90 gewinnen beim Champions-League-Sieger-Besieger
Die Kegler des TSV 90 Zwickau freuen sich über einen starken Saisonstart. Hinten von links: Michael Ziegert, Martin Hamann, Patrick Hirsch, Justin Lorenz, Lars Pansa. Vorn von links: Patrick Voigt, Mario Dahmen, Torsten Scholle.
Nach seinen beiden Erfolgen auf der Heimbahn hat der Aufsteiger nun auch auswärts die ersten Punkte geholt. Dabei setzte das Team mit dem 7:1 beim KC Schwabsberg gleich ein doppeltes Ausrufezeichen.
Monty Gräßler, Mario Dahmen
28.10.2025
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
27.10.2025
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
06.10.2025
Bundesliga-Kegler des TSV 90 Zwickau veredeln ihren erfolgreichen Saisonstart
Die Bundesliga-Kegler des TSV 90 Zwickau gewannen auch das zweite Heimspiel der neuen Saison.
Eine Woche nach dem Erfolg gegen Breitengüßbach machte es der Aufsteiger auch gegen Bamberg spannend. Vor dem nächsten Gegner ist die Mannschaft trotz zweier Siege aus drei Partien besonders gewarnt.
Anika Zimny
29.10.2025
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
Mehr Artikel