Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth büßt seine weiße Weste ein

Im Heimspiel gegen Barchfeld fiel die Vorentscheidung am Samstag recht früh – zu Ungunsten der Gastgeber. Warum der Konkurrent langsam zum Angstgegner der Westsachsen wird.

Die weiße Heimweste der Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth hat den ersten Fleck: Am Samstag mussten die Westsachsen im dritten Heimauftritt der laufenden Saison die erste Niederlage einstecken. Beim 5478:5687 gegen einen stark auftrumpfenden KC Einigkeit Barchfeld nahm das Unheil für die Fraureuther früh seinen Lauf. Weil Lenny...