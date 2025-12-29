„Kleine Rabauken“ kommen zurück: Fußballschule des FC St. Pauli gastiert im Sommer in Glauchau

Mit einem Ferienangebot für Kinder schlägt der Bundesligist vom 6. bis 10. Juli beim SV Fortschritt auf.

Das Feriencamp des Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli in diesem Sommer beim SV Fortschritt Glauchau ist ein voller Erfolg gewesen. „Es spricht erstmal nichts gegen eine Wiederholung“, sagte Jannick Sachse vom SV Fortschritt damals. Und so kommt es auch: 2026 wird das Fußballcamp, das den Beinamen „Kleine Rabauken“ trägt, vom 6. bis zum...