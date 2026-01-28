MENÜ
So wie hier hatte BSV-Trainer Norman Rentsch viel zu jubeln beim Heimspiel gegen Dortmund.
So wie hier hatte BSV-Trainer Norman Rentsch viel zu jubeln beim Heimspiel gegen Dortmund. Bild: Marko Unger
Kommentar zum knappen 29:30 des BSV Sachsen Zwickau: Eine Niederlage, die viel Mut macht
Von Anika Zimny
Erst mit dem Schlusspfiff war das Heimspiel der Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen am Mittwochabend entschieden. Warum das Team den eigenen Fans zwar keine Punkte, aber trotzdem ein gutes Gefühl mit auf den Heimweg gab.

Selten hat eine Niederlage des BSV Sachsen Zwickau in den vergangenen Jahren so viel Mut gemacht wie das knappe 29:30 am Mittwochabend. Minutenlang saßen die Bundesliga-Handballerinnen aus Westsachsen mit enttäuschten Gesichtern noch auf dem Feld in der Sparkassen-Arena, auch als sie nach dem Duschen zum traditionellen gemeinsamen Essen im...
