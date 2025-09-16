Kreismeisterschaft einer der Höhepunkte bei Reitturnier in Weißbach

Zwickau
Drei Tage volles Programm verspricht der Wettkampf des RSV Weißbach am Wochenende. Die Teilnehmer kommen dabei nicht nur aus der Region.
Reiterinnen und Reiter aus insgesamt 54 Vereinen haben sich bisher in die Startlisten des 18. Reit- und Springturniers des RSV Weißbach am Wochenende eingetragen. Beim Wettkampf, der von Freitag bis Sonntag auf dem Sandplatz der Reitanlage Röhlig stattfindet, werden rund 200 Pferde zu sehen sein. Einer der Höhepunkte im Programm ist die...
