Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Springprüfungen finden am Sonntag beim Turnier in Weißbach statt.
Die Springprüfungen finden am Sonntag beim Turnier in Weißbach statt. Bild: Symbolbild: skumer - stock.adobe.com
Die Springprüfungen finden am Sonntag beim Turnier in Weißbach statt.
Die Springprüfungen finden am Sonntag beim Turnier in Weißbach statt. Bild: Symbolbild: skumer - stock.adobe.com
Zwickau
Kreismeisterschaft einer der Höhepunkte bei Reitturnier in Weißbach
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Tage volles Programm verspricht der Wettkampf des RSV Weißbach am Wochenende. Die Teilnehmer kommen dabei nicht nur aus der Region.

Reiterinnen und Reiter aus insgesamt 54 Vereinen haben sich bisher in die Startlisten des 18. Reit- und Springturniers des RSV Weißbach am Wochenende eingetragen. Beim Wettkampf, der von Freitag bis Sonntag auf dem Sandplatz der Reitanlage Röhlig stattfindet, werden rund 200 Pferde zu sehen sein. Einer der Höhepunkte im Programm ist die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
19.08.2025
2 min.
Reiter aus Westsachsen gehören bei Traditionsturnier in Lengenfeld zum Favoritenkreis
Nicht nur im Springen, auch in der Dressur gibt es in Lengenfeld zahlreiche Prüfungen.
Der Termin im Vogtland lockt stets hunderte Sportler aus ganz Deutschland an. Welche bekannten Namen aus der Region in den Startlisten stehen.
Reiner Thümmler
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
26.08.2025
2 min.
Reiten: Felix Wassenberg ragt bei Traditionsturnier im Vogtland mit heraus
Mit Eleganz de L’ile landete Felix Wassenberg beim Großen Preis von Lengenfeld auf Rang 2.
Gleich zwei Podestplätze in einer Prüfung gelangen dem Reiter aus Westsachsen. Er war nicht der einzige Teilnehmer aus der Region, der sich beim Wettkampf in Lengenfeld freuen konnte.
Reiner Thümmler
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel