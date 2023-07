KSV braucht jeden Punkt

Für das Herrenteam des KSV Glauchau wird es am Wochenende in der Kanupolo-Bundesliga noch einmal ernst: Der letzte Spieltag vor der Deutschen Meisterschaft im August steht an. "Wir wollen sechs Punkte holen", sagt Mannschaftskapitän Chris Ziese vor der Abreise nach Essen. Aktuell stehen die Glauchauer auf dem vorletzten...