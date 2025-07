KSV Glauchau: Der Plan für die 2. Bundesliga im Kanupolo geht nur am ersten Spieltag auf

Der Bundesliga-Absteiger hat beim zweiten Spieltag in Hamburg nur einen Sieg erzielt. Damit geht es für die Mannschaft Anfang September in Brandenburg darum, nicht nach unten durchgereicht zu werden.

Wenn vom 4. bis 7. September die Deutschen Meisterschaften in Brandenburg an der Havel auf dem dortigen Beetzsee (Regattastrecke) ausgetragen werden, kämpfen die Kanupolo-Männer des KSV Glauchau in den Play downs um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Geplant war das jedoch ganz anders. Nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga in der...