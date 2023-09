KSV lädt zum Kanu-Triathlon ein

Am 3. Oktober findet im Grünfelder Park in Waldenburg die 16. Auflage des Kanu-Triathlons statt. Die Teilnehmer treten dabei als Duo an, von denen zunächst einer eine Runde (circa 1,65 Kilometer) um den Gondelteich läuft und der andere im Anschluss zwei Runden mit dem Rad absolviert. Am Ende müssen die Zweierteams zusammen im...