Lok macht es in Schneeberg mit Geduld

Zwickau stand in der Fußball-Landesklasse nur für eine Nacht nicht an der Tabellenspitze. Am Sonntag ließ die Elf auswärts nichts anbrennen.

Der ESV Lok Zwickau hat am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse West beim FC Concordia Schneeberg seine achte Partie gewonnen und damit die Tabellenspitze verteidigt beziehungsweise zurückerobert. Am Samstag war Tanne Thalheim mit einem 4:2-Sieg beim SC Syrau an Zwickau vorbeigezogen. Doch die Lok antwortete am Sonntag prompt.