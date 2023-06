Meerane verliert - und schafft den Klassenerhalt

Es kommt im Sport selten vor, dass nach einer Niederlage zumindest ein kleiner Erfolg zu Buche steht. So geschehen am Sonntagnachmittag beim Meeraner SV, der in der Fußball-Landesklasse West beim ESV Lok Zwickau 0:2 (0:1) verloren hat. Da zeitgleich jedoch die Teams des SV Auerhammer und FC Concordia Schneeberg ihre Begegnungen...