Meeraner erobern erneut Podestplätze

Beim zweiten Regional-Ranglistenturnier innerhalb weniger Wochen in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle haben die Talente des Gastgebers SG Meerane 02 erneut einige Podestplatzierungen erreicht. In der U 11 erkämpfte Oliver Siesing den Sieg. Sein Teamkamerad Fabrice Schnabel stand in der U 19 ebenfalls ganz oben auf dem Treppchen. Max...