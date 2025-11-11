Mit Kängurus auf dem Teamfoto und freiem Eintritt: So lässt RB Zwickau zum Start der neuen Bundesliga-Saison aufhorchen

Zwickau
Mit einem Heimspiel meldet sich der Verein am Samstag in der höchsten deutschen Spielklasse im Rollstuhlbasketball zurück. Verbunden wird das mit dem Start eines bundesweit wohl einzigartigen Projekts.
Der erste Spieltag der Rollstuhlbasketball-Bundesliga hält aus sächsischer Sicht gleich einen richtigen Kracher parat: Aufsteiger RB Zwickau erwartet am Samstag, 18 Uhr in der Sporthalle Mosel mit dem 15-fachen Deutschen Meister RSV Lahn-Dill eine der besten Mannschaften der Welt. „Freie Presse“ listet fünf Punkte auf, über die man zum...
