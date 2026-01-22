MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trainer Mirko Götz hat die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane auf zwei schwere Spiele am Wochenende eingestellt.
Trainer Mirko Götz hat die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane auf zwei schwere Spiele am Wochenende eingestellt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Trainer Mirko Götz hat die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane auf zwei schwere Spiele am Wochenende eingestellt.
Trainer Mirko Götz hat die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane auf zwei schwere Spiele am Wochenende eingestellt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Motor Meerane spielt in der Hockey-Regionalliga der Frauen um die Tabellenführung
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Doppelspieltag an diesem Wochenende hat es in sich. Die Mannschaft kann im Heimspiel am Samstag eigentlich nur verlieren. Am Sonntag sieht sie sich dann einem Abwehrbollwerk gegenüber.

Den Hockey-Frauen des SV Motor Meerane steht in der Hallen-Regionalliga am Wochenende ein reizvoller Doppelspieltag bevor. Zum einen könnte die Mannschaft mit zwei Siegen die Tabellenführung übernehmen. Zum anderen stehen beide Spiele unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen. Am Samstag ist ab 14 Uhr mit dem HC Argo der Tabellenletzte zu Gast....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
11.12.2025
3 min.
Feuerwerk gegen Minimalismus? Hockeyspielerinnen aus Meerane freuen sich auf Topspiel gegen den HC Berlin-Brandenburg
Anika Käßner (links im Spiel gegen Steglitz am Ball) ließen es in der Regionalliga bereits zweimal „krachen“.
In der Hallen-Regionalliga geht es für die Teams des SV Motor jeweils mit einem Doppel-Heimspieltag weiter. Für die Frauen gibt es im Spitzenspiel eine Premiere, die Männer erwartet ein Kontrastprogramm.
Torsten Ewers
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
20:20 Uhr
2 min.
Prinz Harry fordert von Trump Respekt für Nato-Verbündete
Der britische Prinz Harry verlangt Respekt für die Opfer der Nato-Verbündeten im Afghanistan-Einsatz. (Archivfoto)
Der US-Präsident löst mit geringschätzigen Äußerungen über den Beitrag anderer Nato-Staaten Ärger bei Verbündeten aus. Der wohl berühmteste Afghanistan-Veteran will das nicht auf sich sitzen lassen.
15.12.2025
3 min.
Zwischen Reife und Rausch: Die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane bleiben in der Regionalliga das Maß der Dinge
Hanna Rothmund (rechts) erzielte am Sonntag drei Treffer für den SV Motor Meerane gegen Zehlendorf.
Mit zwei Heimsiegen haben sich die Westsächsinnen in die „Weihnachtsferien“ verabschiedet. Warum die Hallensaison so viel Freude bereitet – eine Pause jetzt aber doch ganz gut tut.
Torsten Ewers
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
Mehr Artikel