Motor Meerane spielt in der Hockey-Regionalliga der Frauen um die Tabellenführung

Der Doppelspieltag an diesem Wochenende hat es in sich. Die Mannschaft kann im Heimspiel am Samstag eigentlich nur verlieren. Am Sonntag sieht sie sich dann einem Abwehrbollwerk gegenüber.

Den Hockey-Frauen des SV Motor Meerane steht in der Hallen-Regionalliga am Wochenende ein reizvoller Doppelspieltag bevor. Zum einen könnte die Mannschaft mit zwei Siegen die Tabellenführung übernehmen. Zum anderen stehen beide Spiele unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen. Am Samstag ist ab 14 Uhr mit dem HC Argo der Tabellenletzte zu Gast....