Mülsener begeistern den Weltverband FIA: Arena E macht bei ihrer EM-Premiere beste Werbung in eigener Sache

Die Kart-Rennstrecke in Westsachsen erlebte am Wochenende ihre erste internationale Bewährungsprobe. Mit was die Macher überzeugten und wie es fürs eigene Juniorteam sportlich lief.

Jesper Carlsen ließ am Sonntag schon vor den Finalrennen in der Mülsener Arena E die Korken knallen – wenn auch unbeabsichtigt. Als der Championship Coordinator des Automobilweltverbandes FIA alles für die Siegerehrungen der Kart-Europameisterschaft vorbereitete, passierte dem Dänen das Missgeschick. Er nahm es ebenso mit Humor wie Nadin...