Nach dem Nils-Dauer-Gedenkturnier: Was ein Hort aus Rödlitz mit den Spendengeldern vorhat

Hohenstein-Ernstthal
Im Alter von nur 30 Jahren verstarb der Erzieher und Fußballtrainer am 8. Mai. Drei Vereine organisierten daraufhin ein Benefizturnier. Der Scheck wurde nun übergeben.
Drei torreiche Fußball-Spiele hatte es im Sommer beim Benefizturnier für Nils Dauer gegeben. Nun konnte ein beachtlicher Erlös übergeben werden: Thomas Dingfelder, Fußballabteilungsleiter beim SV Heinrichsort/Rödlitz, übergab zusammen mit weiteren Sportlern einen symbolischen Scheck über 2100 Euro an Yvonne Friedrich, die Leiterin des...
