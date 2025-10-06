Nach dem Nils-Dauer-Gedenkturnier: Was ein Hort aus Rödlitz mit den Spendengeldern vorhat

Im Alter von nur 30 Jahren verstarb der Erzieher und Fußballtrainer am 8. Mai. Drei Vereine organisierten daraufhin ein Benefizturnier. Der Scheck wurde nun übergeben.

Drei torreiche Fußball-Spiele hatte es im Sommer beim Benefizturnier für Nils Dauer gegeben. Nun konnte ein beachtlicher Erlös übergeben werden: Thomas Dingfelder, Fußballabteilungsleiter beim SV Heinrichsort/Rödlitz, übergab zusammen mit weiteren Sportlern einen symbolischen Scheck über 2100 Euro an Yvonne Friedrich, die Leiterin des...