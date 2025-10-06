Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Thomas Dingfelder vom SV Heinrichsort/Rödlitz (rote Jacke) übergab die Erlöse des Nils-Dauer-Gedenkturniers an Yvonne Friedrich, Leiterin des Rödlitzer Hortes.
Thomas Dingfelder vom SV Heinrichsort/Rödlitz (rote Jacke) übergab die Erlöse des Nils-Dauer-Gedenkturniers an Yvonne Friedrich, Leiterin des Rödlitzer Hortes. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Nach dem Nils-Dauer-Gedenkturnier: Was ein Hort aus Rödlitz mit den Spendengeldern vorhat
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Alter von nur 30 Jahren verstarb der Erzieher und Fußballtrainer am 8. Mai. Drei Vereine organisierten daraufhin ein Benefizturnier. Der Scheck wurde nun übergeben.

Drei torreiche Fußball-Spiele hatte es im Sommer beim Benefizturnier für Nils Dauer gegeben. Nun konnte ein beachtlicher Erlös übergeben werden: Thomas Dingfelder, Fußballabteilungsleiter beim SV Heinrichsort/Rödlitz, übergab zusammen mit weiteren Sportlern einen symbolischen Scheck über 2100 Euro an Yvonne Friedrich, die Leiterin des...
