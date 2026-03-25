Nächster Handball-Krimi beim BSV Sachsen Zwickau: So lief das 25:25 gegen Oldenburg

Die Bundesliga-Handballerinnen haben am Mittwochabend einen Platz in der Tabelle gutgemacht. Ohne ihre Top-Torschützin lag die Mannschaft im Nachholspiel sogar lange in Führung.

Der BSV Sachsen Zwickau wartet in der Handball-Bundesliga der Frauen weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde. Grund zur Freude gab es am Mittwochabend trotzdem: Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge mit einem Tor Unterschied gelang der Mannschaft ein Punktgewinn gegen den Tabellenfünften VfL Oldenburg. Mit dem 25:25 (13:12) gaben die... Der BSV Sachsen Zwickau wartet in der Handball-Bundesliga der Frauen weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde. Grund zur Freude gab es am Mittwochabend trotzdem: Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge mit einem Tor Unterschied gelang der Mannschaft ein Punktgewinn gegen den Tabellenfünften VfL Oldenburg. Mit dem 25:25 (13:12) gaben die...