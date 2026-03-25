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Julia Niewiadomska (links) steuerte vier Treffer zum Zwickauer Unentschieden gegen Oldenburg bei.
Julia Niewiadomska (links) steuerte vier Treffer zum Zwickauer Unentschieden gegen Oldenburg bei. Foto: Frank Kruczynski
Julia Niewiadomska (links) steuerte vier Treffer zum Zwickauer Unentschieden gegen Oldenburg bei.
Julia Niewiadomska (links) steuerte vier Treffer zum Zwickauer Unentschieden gegen Oldenburg bei. Foto: Frank Kruczynski
Zwickau
Nächster Handball-Krimi beim BSV Sachsen Zwickau: So lief das 25:25 gegen Oldenburg
Von Monty Gräßler
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Die Bundesliga-Handballerinnen haben am Mittwochabend einen Platz in der Tabelle gutgemacht. Ohne ihre Top-Torschützin lag die Mannschaft im Nachholspiel sogar lange in Führung.

Der BSV Sachsen Zwickau wartet in der Handball-Bundesliga der Frauen weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde. Grund zur Freude gab es am Mittwochabend trotzdem: Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge mit einem Tor Unterschied gelang der Mannschaft ein Punktgewinn gegen den Tabellenfünften VfL Oldenburg. Mit dem 25:25 (13:12) gaben die...
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