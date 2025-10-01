Neue Namen, neue Banden, alte Ausgangslage: Das fällt vor dem ersten Heimspiel des BSV Sachsen Zwickau auf

Die Saison in der Handball-Bundesliga der Frauen ist schon einen Monat alt, aber erst jetzt läuft das Team aus Westsachsen erstmals vor den eigenen Fans auf. Was zuvor nicht nur sportlich auffällt, fasst „Freie Presse“ zusammen.

Trainer Norman Rentsch ist froh, dass der Reisestress für die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau in dieser Woche endlich einmal kein Thema ist. Denn das fünfte Pflichtspiel seiner Mannschaft ist nach jeweils zwei Auswärtspartien in der Liga und im Pokalwettbewerb zugleich die Heimpremiere für das neuformierte Team. „Es ist sehr wichtig,...