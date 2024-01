Note 1: Marienberger Schülerinnen besiegen ihre Lehrerin in der Handball-Sachsenliga

Mit drei B-Juniorinnen in seinen Reihen hat der HSV einen knappen Sieg gegen Weißenborn gefeiert. Neben der Spannung machte das Wiedersehen mit einer guten Bekannten den Reiz dieses Spiels aus.

In der Sporthalle „Am Goldkindstein“ kennt sich Julia Kiulies bestens aus. Schließlich hat die Lehrerin, die am Marienberger Gymnasium Sport und Französisch unterrichtet, dort fast täglich viel zu erledigen. „Heute war ich aber schon ziemlich aufgeregt“, gestand die 25-Jährige am Samstag, denn diesmal war sie nicht als Lehrerin vor...