Der Start gelang dem deutschen Trio mit Lea Sophie Scholz (vorn), Josefine Schlörb (Mitte) und Josie Hofmann (hinten) am Dienstag deutlich besser als in der Qualifikation. Bild: IMAGO/Anadolu Agency
Der Start gelang dem deutschen Trio mit Lea Sophie Scholz (vorn), Josefine Schlörb (Mitte) und Josie Hofmann (hinten) am Dienstag deutlich besser als in der Qualifikation. Bild: IMAGO/Anadolu Agency
Olympia: „Sachsen-Express“ ist fünftbestes Eisschnelllauf-Trio der Welt
Von Anika Zimny
Vier Jahre harte Arbeit steckten Lea Sophie Scholz, Josie Hofmann und Josefine Schlörb in ihren gemeinsamen Olympiatraum. Am Dienstag fand er einen versöhnlichen Abschluss. Warum danach die Tränen flossen.

Auf das Alter lässt sich die scheinbare Abgeklärtheit im Vergleich zu ihren Teamkolleginnen bei Josie Hofmann wahrscheinlich nicht allein schieben. Mit 29 Jahren ist die Eisschnellläuferin des Crimmitschauer Polizeisportvereins zwar drei Jahre älter als Lea Sophie Scholz und sogar fast sieben Jahre älter als Josefine Schlörb. Dass Hofmann am...
