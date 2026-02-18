Vier Jahre harte Arbeit steckten Lea Sophie Scholz, Josie Hofmann und Josefine Schlörb in ihren gemeinsamen Olympiatraum. Am Dienstag fand er einen versöhnlichen Abschluss. Warum danach die Tränen flossen.

Auf das Alter lässt sich die scheinbare Abgeklärtheit im Vergleich zu ihren Teamkolleginnen bei Josie Hofmann wahrscheinlich nicht allein schieben. Mit 29 Jahren ist die Eisschnellläuferin des Crimmitschauer Polizeisportvereins zwar drei Jahre älter als Lea Sophie Scholz und sogar fast sieben Jahre älter als Josefine Schlörb. Dass Hofmann am...