Partner des VFC Plauen lockt Mario Basler nach Meerane

Der Kult-Kicker kommt Mitte Oktober nach Westsachsen. Auch wenn es sportlich zugeht: die Fußballschuhe schnürt sich der 56-Jährige nicht.

Fans von Mario Basler aus Westsachsen können sich den 18. Oktober dick im Kalender anstreichen. An dem Tag können sie ihr Idol in Meerane treffen – und sogar gegen ihn antreten. Allerdings tritt der ehemalige Nationalspieler nicht in seiner Ex-Sportart Fußball an. Stattdessen wird der gebürtige Rheinland-Pfälzer an der Darts-Scheibe stehen....