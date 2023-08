Premiere in Lichtenstein

Die erste Bezirksliga-Saison beginnt für die Frauenmannschaft der Volleys 2016 Zwickauer Land in wenigen Wochen mit einem Auswärtsspiel. Laut Spielplan bestreiten die Zwickauerinnen ihr erstes Duell nach dem geglückten Aufstieg am 9. September um 11 Uhr bei Fortschritt Lichtenstein II. Zwei Heimspiele stehen am gleichen Tag für...