Radsport-Oldie aus Zwickau schreibt nächste verrückte Geschichte

Stephan Künzel hat auf dem Salzburgring gleich zwei Pokale an einem Tag eingefahren. Der 75-Jährige ließ sich dabei auch vom Unwetter nicht ausbremsen und wurde mit einer Wildcard belohnt.

Die Freude über Platz 2 beim Zeitfahren auf dem Salzburgring stand Stephan Künzel am ersten August-Wochenende ins Gesicht geschrieben. „Ich war absolut happy, dass bei meinem Saisonhöhepunkt alles so aufgegangen ist und es mit einem Pokal geklappt hat. Wenn du für Deutschland zur Siegerehrung gerufen wirst, ist das einfach eine ganz...