Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stephan Künzel – hier nach dem Zeitfahren – freute sich diebisch über seine beiden Pokale auf dem Salzburgring, .
Stephan Künzel – hier nach dem Zeitfahren – freute sich diebisch über seine beiden Pokale auf dem Salzburgring, . Bild: Monika Rattey/Veranstalter
Stephan Künzel – hier nach dem Zeitfahren – freute sich diebisch über seine beiden Pokale auf dem Salzburgring, .
Stephan Künzel – hier nach dem Zeitfahren – freute sich diebisch über seine beiden Pokale auf dem Salzburgring, . Bild: Monika Rattey/Veranstalter
Zwickau
Radsport-Oldie aus Zwickau schreibt nächste verrückte Geschichte
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stephan Künzel hat auf dem Salzburgring gleich zwei Pokale an einem Tag eingefahren. Der 75-Jährige ließ sich dabei auch vom Unwetter nicht ausbremsen und wurde mit einer Wildcard belohnt.

Die Freude über Platz 2 beim Zeitfahren auf dem Salzburgring stand Stephan Künzel am ersten August-Wochenende ins Gesicht geschrieben. „Ich war absolut happy, dass bei meinem Saisonhöhepunkt alles so aufgegangen ist und es mit einem Pokal geklappt hat. Wenn du für Deutschland zur Siegerehrung gerufen wirst, ist das einfach eine ganz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
13:45 Uhr
2 min.
Zwickauer Stadtfest in den Startlöchern: Soundcheck reißt Passanten am Freitagmittag aus Siesta-Ruhe
Update
Die Post-Hardcore-Band Venues aus Stuttgart am Freitagmittag beim Soundcheck auf der Bühne am Hauptmarkt.
Der Countdown tickt. Die Stadtfest-Vorbereitungen sind auf der Zielgeraden. Am Freitagabend startet das dreitägige Spektakel im Herzen von Zwickau.
Thomas Croy
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
30.06.2025
2 min.
BSV Sachsen Zwickau: Zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison geht es nach Dresden
In der Saison 2024/25 kam das Pokal-Aus für die Zwickauer Bundesliga-Handballerinnen im Viertelfinale bei Borussia Dortmund. Wie weit kommt die Mannschaft diesmal?
Die Auslosung für den DHB-Pokal der Frauen brachte mehrere Derbys hervor. Der Zwickauer Co-Trainer erklärt, wie der Bundesligist beim Regionalliga-Aufsteiger mit der Favoritenrolle umgehen will.
Monty Gräßler
Mehr Artikel