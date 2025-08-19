Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nicht nur im Springen, auch in der Dressur gibt es in Lengenfeld zahlreiche Prüfungen.
Nicht nur im Springen, auch in der Dressur gibt es in Lengenfeld zahlreiche Prüfungen. Bild: Symbolbild: skumer/stock.adobe.com
Nicht nur im Springen, auch in der Dressur gibt es in Lengenfeld zahlreiche Prüfungen.
Nicht nur im Springen, auch in der Dressur gibt es in Lengenfeld zahlreiche Prüfungen. Bild: Symbolbild: skumer/stock.adobe.com
Zwickau
Reiter aus Westsachsen gehören bei Traditionsturnier in Lengenfeld zum Favoritenkreis
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Termin im Vogtland lockt stets hunderte Sportler aus ganz Deutschland an. Welche bekannten Namen aus der Region in den Startlisten stehen.

Zum mittlerweile 64. Mal lädt der RFV Lengenfeld von Freitag bis Sonntag zu seinem Dressur- und Springturnier ein. Die Traditionsveranstaltung im Vogtland lockt jedes Jahr Reiterinnen und Reiter aus dem gesamten Bundesgebiet an. Diesmal liegen bereits über 340 Anmeldungen mit 580 Pferden vor. Auf dem Programm stehen insgesamt 40 Prüfungen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
3 min.
Das sind die Highlights beim 64. Reit- und Springturnier in Lengenfeld am Wochenende
Wettkampfleiter Hardy Heckel, hier auf La Cattolica, wird auch in diesem Jahr beim 64. Reit- und Springturnier wieder selbst in den Sattel steigen.
Die Anlage des Reit- und Fahrvereins wird von Freitag bis Sonntag zum Mekka aller Reitsport-Interessierten. Ein Besuch lohnt sich dank vieler Höhepunkte an jedem der drei Tage.
Laura-Louis Freimann
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
06.05.2025
2 min.
Reitsport: Sommeredition feiert in Zwickau ihre Premiere
Zur ersten Sommeredition in Zwickau werden fast 200 Reiterinnen und Reiter erwartet.
Gleich über vier Tage läuft das Turnier auf der Anlage im Stadtteil Marienthal. Höhepunkte gibt es dabei reichlich zu erleben.
Reiner Thümmler
Mehr Artikel