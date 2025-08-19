Reiter aus Westsachsen gehören bei Traditionsturnier in Lengenfeld zum Favoritenkreis

Zwickau
Der Termin im Vogtland lockt stets hunderte Sportler aus ganz Deutschland an. Welche bekannten Namen aus der Region in den Startlisten stehen.
Zum mittlerweile 64. Mal lädt der RFV Lengenfeld von Freitag bis Sonntag zu seinem Dressur- und Springturnier ein. Die Traditionsveranstaltung im Vogtland lockt jedes Jahr Reiterinnen und Reiter aus dem gesamten Bundesgebiet an. Diesmal liegen bereits über 340 Anmeldungen mit 580 Pferden vor. Auf dem Programm stehen insgesamt 40 Prüfungen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.