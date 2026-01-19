Rollstuhlbasketball: RB Zwickau feiert im siebten Saisonspiel endlich den ersten Sieg

Beim RSV Bayreuth konnte der Aufsteiger den Bann brechen und die ersten Punkte holen. Für einen Spieler war die Partie ein ganz besonderer Befreiungsschlag.

Das war wichtig für den Kopf: Nach sechs Niederlagen in den ersten sechs Saisonspielen haben die Rollstuhlbasketballer von RB Zwickau am Samstag endlich den ersten Sieg in dieser Saison feiern können. Beim RSV Bayreuth setzten sich die Gäste 77:71 durch und belohnten sich mit zwei Punkten. Von Beginn an ließen die Zwickauer den Ball gut laufen...