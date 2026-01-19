MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
RB Zwickau hat am Samstag endlich die ersten Punkte in der 1. Bundesliga geholt.
RB Zwickau hat am Samstag endlich die ersten Punkte in der 1. Bundesliga geholt. Bild: Bert Harzer
RB Zwickau hat am Samstag endlich die ersten Punkte in der 1. Bundesliga geholt.
RB Zwickau hat am Samstag endlich die ersten Punkte in der 1. Bundesliga geholt. Bild: Bert Harzer
Zwickau
Rollstuhlbasketball: RB Zwickau feiert im siebten Saisonspiel endlich den ersten Sieg
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim RSV Bayreuth konnte der Aufsteiger den Bann brechen und die ersten Punkte holen. Für einen Spieler war die Partie ein ganz besonderer Befreiungsschlag.

Das war wichtig für den Kopf: Nach sechs Niederlagen in den ersten sechs Saisonspielen haben die Rollstuhlbasketballer von RB Zwickau am Samstag endlich den ersten Sieg in dieser Saison feiern können. Beim RSV Bayreuth setzten sich die Gäste 77:71 durch und belohnten sich mit zwei Punkten. Von Beginn an ließen die Zwickauer den Ball gut laufen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
17:53 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 19.01.2026
 12 Bilder
Eisberge auf der Elbe
21.12.2025
2 min.
RB Zwickau: Klare Niederlage und Lichtblicke beim Spitzenreiter der Rollstuhlbasketball-Bundesliga
Das Team von RB-Zwickau-Trainer Marco Förster (hier beim Heimspiel gegen Trier) nahm am Samstag viele Erkenntnisse mit.
Der Aufsteiger erwischte bei den favorisierten Thuringia Bulls einen guten Start. Insgesamt war gegen die Wucht der Gastgeber aber nicht viel auszurichten.
Yvonne Förster
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
12.12.2025
2 min.
RB Zwickau: Doppelspieltag wird für Bundesliga-Aufsteiger zum Härtetest
Klappt es für Lachlin Dalton (rechts) und RB Zwickau am Wochenende mit dem ersten Saisonsieg in der Bundesliga?
Die Rollstuhlbasketballer bekommen es mit den Mannschaften aus Hannover und Trier zu tun. Sie wollen mit sauberer Spielweise punkten und hoffen am Sonntag auf viele Zuschauer in der Sporthalle Mosel.
Yvonne Förster
Mehr Artikel