Schock in letzter Sekunde: BSV Sachsen Zwickau verliert hitziges Heimspiel gegen Buxtehuder SV denkbar knapp

Vor 1639 Zuschauern haben die Zwickauerinnen in der Stadthalle eine Niederlage eingesteckt. Der Kampf um den Klassenerhalt könnte sich jetzt noch fast einen Monat lang hinziehen. Die Partie begann für die Spielerinnen mit einer schlechten Nachricht.

Das Abstiegsgespenst ist noch nicht vertrieben: Im zweiten Spiel der Play-Down-Serie gegen den Buxtehuder SV kassierten die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau am Samstag eine 25:26 (14:11)-Heimniederlage. Nach dem 32:29-Auswärtssieg des BSV vor einer Woche steht es nun 1:1 und es kommt am 3. Mai zum Entscheidungsspiel in