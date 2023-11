Schönberger stellen Team der Stunde

Fünftes Heimspiel, fünfter Heimsieg. So liest sich die Erfolgsbilanz der Kegler des SV Schönberg in der 2. Verbandsliga. Dabei war der fünfte Erfolg des Aufsteigers am Sonntag gegen den bisherigen Tabellenführer USC Leipzig sicher nicht eingeplant - und kam auch nach dem Spielverlauf eher überraschend. "Es war so gut wie...