SG-Nachwuchs mit Podestplätzen

Die SG Meerane 02 ist erfolgreich in die diesjährige Badminton-Ranglistensaison gestartet. Bei den ersten Turnieren des Regionalverbandes Chemnitz der Altersklassen U 13 und U 19 sprangen für die Meeraner zwei Podestplätze heraus. Laura Rudel gewann in der U 19 im Einzel, ihre Mannschaftskameradin Pauline Voigt wurde Dritte. In...