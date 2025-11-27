Silje Brøns Petersen muss nicht mehr lügen: So endet der „Bachelor“ für die Handballerin vom BSV Sachsen Zwickau

Am Donnerstag lief die letzte Folge des Reality-TV-Formats in Dänemark über die Bildschirme. Welche Frage trotzdem offen ist, was es endlich zu sehen gab und was die Macher vor dem Finale bewusst verschwiegen.

Pokerspielerin oder Spionin – wenn Silje Brøns Petersen irgendwann ihre Handballkarriere beendet, dann wären das auf jeden Fall zwei Bereiche, in denen die 30-Jährige gut klar kommen würde. Denn in den vergangenen sechs Monaten behielt die Leistungsträgerin der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau auf perfekte Weise für sich,... Pokerspielerin oder Spionin – wenn Silje Brøns Petersen irgendwann ihre Handballkarriere beendet, dann wären das auf jeden Fall zwei Bereiche, in denen die 30-Jährige gut klar kommen würde. Denn in den vergangenen sechs Monaten behielt die Leistungsträgerin der Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau auf perfekte Weise für sich,...