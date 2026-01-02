Silvesterlauf in Wilkau-Haßlau wartet mit einem Teilnehmerrekord und mit vielen Hinguckern auf

Trotz winterlicher Verhältnisse zählten die Veranstalter am Mittwoch so viele Aktive wie noch nie. Am Rande der Veranstaltung sprach der Sportverein der Stadt über seinen größten Wunsch für 2026.

Er war einer der Hingucker beim Silvesterlauf in Wilkau-Haßlau: Michael Weiß ist bei winterlichen Temperaturen am Mittwoch mit freiem Oberkörper und einem Holzstamm auf der Schulter angetreten. Der gebürtige Cainsdorfer, der jetzt in Werdau lebt, hat schon rund 20 Silvesterläufe miterlebt: „Anfangs ganz normal, dann war Kostüm gefragt und...