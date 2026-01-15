MENÜ
Robin Menzel (links) hat sich mit dem SV Muldental Wilkau-Haßlau für die Endrunde am Samstag in Glauchau qualifiziert. Bild: Ralf Wendland
Robin Menzel (links) hat sich mit dem SV Muldental Wilkau-Haßlau für die Endrunde am Samstag in Glauchau qualifiziert. Bild: Ralf Wendland
Glauchau
Spannung im Kreisverband Fußball Zwickau: Wer holt sich den Premierensieg beim Marx Städter Hallenpokal?
Von Monty Gräßler
In der Endrunde am Samstag in Glauchau treffen Teams von der 1. Kreisklasse bis zur Landesklasse aufeinander. Steckt genau darin der Reiz?

Der inoffizielle Hallenfußball-Kreismeistertitel wird am Samstag ab 15 Uhr in der Sachsenlandhalle Glauchau ausgespielt. Für die Endrunde des erstmals ausgetragenen Marx Städter Hallenpokals haben sich in der Vorwoche der TSV Crossen, die SG Friedrichsgrün, der VfB Empor Glauchau II und der SV Muldental Wilkau-Haßlau (Gruppe A) sowie der SV...
