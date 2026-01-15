Spannung im Kreisverband Fußball Zwickau: Wer holt sich den Premierensieg beim Marx Städter Hallenpokal?

Glauchau
In der Endrunde am Samstag in Glauchau treffen Teams von der 1. Kreisklasse bis zur Landesklasse aufeinander. Steckt genau darin der Reiz?
Der inoffizielle Hallenfußball-Kreismeistertitel wird am Samstag ab 15 Uhr in der Sachsenlandhalle Glauchau ausgespielt. Für die Endrunde des erstmals ausgetragenen Marx Städter Hallenpokals haben sich in der Vorwoche der TSV Crossen, die SG Friedrichsgrün, der VfB Empor Glauchau II und der SV Muldental Wilkau-Haßlau (Gruppe A) sowie der SV...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.