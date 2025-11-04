Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Frühjahr feierte die Crimmitschauerin Mathilda Heine (vorn) ihre Premiere in der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Jetzt gehört sie beim Deutschland-Cup erneut zum Auswahlkader.
Im Frühjahr feierte die Crimmitschauerin Mathilda Heine (vorn) ihre Premiere in der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Jetzt gehört sie beim Deutschland-Cup erneut zum Auswahlkader.
Steht Eishockey-Talent Mathilda Heine vom ETC Crimmitschau vor dem Sprung zu Olympia 2026?
Von Anika Zimny
Für ihren Heimatverein schrieb die 16-Jährige schon mehrfach Geschichte. Ihr Wechsel im Sommer nach Berlin zahlt sich in dieser Woche beim Deutschland-Cup aus – und lässt einen großen Traum plötzlich sehr greifbar erscheinen.

Ein bisschen kneifen muss sich Mathilda Heine immer noch, wenn sie im täglichen Training mit den Frauen der Eisbären Juniors Berlin auf dem Eis steht. Denn wenn sich die 16-Jährige, die im Sommer für ihren großen Traum von einer Leistungssportkarriere im Eishockey aus ihrer Heimatstadt Crimmitschau in die Millionenmetropole Berlin zog, die...
