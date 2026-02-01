SV Fortschritt Glauchau: Warum der elfte Hallencup in Mülsen noch lange in Erinnerung bleiben wird

Fast 40 Mannschaften sind beim Winterpausen-Höhepunkt der Abteilung Fußball auf Torejagd gegangen. Bei den Frauen sprang Platz 2 für Waldenburg heraus. Zu einem Spektakel wurde das Finale der Männer.

Mit dem Sieg von Türkyemspor Berlin im Turnier der Frauen ist am Sonntagabend das große Hallenfußballwochenende des SV Fortschritt Glauchau in der Sporthalle der Jakobus-Oberschule Mülsen zu Ende gegangen. Die Berlinerinnen entschieden das parallel zum Handball-EM-Finale der Männer ausgetragene Endspiel gegen den SV Waldenburg mit 2:1 für...