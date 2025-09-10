SV Vorwärts Zwickau erwartet 275 Teilnehmer zum traditionellen Nachwuchssportfest

Bei dem Wettkampf am Samstag geht es nicht nur im Mehrkampf um die Pokale. Auch die wertvollsten Einzelergebnisse werden besonders belohnt.

Für das 22. offene Nachwuchssportfest des SV Vorwärts Zwickau am Samstag im Sportforum Eckersbach zeichnet sich eine rege Beteiligung ab. „275 junge Sportlerinnen und Sportler der Altersklassen U 8 bis U 20 aus insgesamt 25 Vereinen Sachsens, Thüringens, Brandenburgs und Bayerns haben sich in die Startlisten eingetragen", sagt Dietmar...