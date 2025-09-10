Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Nachwuchssportfest hat seit vielen Jahren einen festen Platz im Kalender der Zwickauer Leichtathleten.
Das Nachwuchssportfest hat seit vielen Jahren einen festen Platz im Kalender der Zwickauer Leichtathleten. Bild: Symbolbild: wyssu/stock.adobe.com
Das Nachwuchssportfest hat seit vielen Jahren einen festen Platz im Kalender der Zwickauer Leichtathleten.
Das Nachwuchssportfest hat seit vielen Jahren einen festen Platz im Kalender der Zwickauer Leichtathleten. Bild: Symbolbild: wyssu/stock.adobe.com
Zwickau
SV Vorwärts Zwickau erwartet 275 Teilnehmer zum traditionellen Nachwuchssportfest
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei dem Wettkampf am Samstag geht es nicht nur im Mehrkampf um die Pokale. Auch die wertvollsten Einzelergebnisse werden besonders belohnt.

Für das 22. offene Nachwuchssportfest des SV Vorwärts Zwickau am Samstag im Sportforum Eckersbach zeichnet sich eine rege Beteiligung ab. „275 junge Sportlerinnen und Sportler der Altersklassen U 8 bis U 20 aus insgesamt 25 Vereinen Sachsens, Thüringens, Brandenburgs und Bayerns haben sich in die Startlisten eingetragen“, sagt Dietmar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
17.08.2025
2 min.
Zwickauer Stundenlaufserie biegt auf die Zielgerade ein
Der vierte Termin der Zwickauer Stundenlaufserie steht am Mittwoch an.
Am Mittwoch steht bereits der vorletzte von fünf Terminen im Sportforum Sojus auf dem Programm. Was sich die Organisatoren dabei wünschen.
Anika Zimny
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:35 Uhr
2 min.
Unheilig-Sänger feiert emotionales Bühnen-Comeback
Der Graf hatte sich eigentlich vor rund einem Jahrzehnt von der Bühne verabschiedet.
Der Graf steht bei der Goldenen Henne erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bühne – und spricht über die Bedeutung seiner Frau und die Kraft der Musik für sein Leben.
12:49 Uhr
2 min.
Zwickauer Stundenlaufserie kratzt an der 1000-Teilnehmer-Marke
Bei der Stundenlaufserie geht es darum, innerhalb von 15, 30 oder 60 Minuten eine möglichst lange Strecke zurückzulegen.
Beim Finale am Mittwochabend wurden noch einmal starke Ergebnisse in allen drei Wertungen erzielt. Vier Tagessiege blieben in Zwickau, die beiden anderen gingen nach Remse und Schwarzenberg.
Dietmar Hallbauer
Mehr Artikel